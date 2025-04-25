Где смотреть 'Шахтер' – 'Динамо': расписание матча УПЛ 27 апреля

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в воскресенье, 27 апреля, сыграют в центральном матче 26-го тура нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Непримиримые соперники встретятся в игре, в которой "горняки" могут потерять даже теоретические шансы на то, чтобы завоевать золотые медали.

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Поединок принимает стадион "Арена Львов" во Львове. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо". Врем начала – 18:00.

Поединок можно будет увидеть благодаря трансляции на канале УПЛ ТВ. Прямой эфир на нем будет доступен на видеоплатформе Megogo, сервисах Setanta Sports, "Киевстар ТВ", Vodafone TV. Традиционно показ встречи будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

После поражения от "Колоса" на минувших выгодных "Шахтер" оказался в сложнейшей ситуации. Он отстает от "Динамо" на 10 очков и занимает лишь третье место в турнирной таблице. Победа киевлян лишит "оранжево-черных" любых шансов на чемпионство.

Искусственный интеллект Grok изменил свой прогноз на точный счет мата "Шахтер" – "Динамо", называя фаворитом киевскую команду.

Отметим, что накануне противостояния в национальном первенстве соперники проведут поединки 1/2 финала Кубка Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" разгромило "Оболонь" в столичном дерби перед поединком против "Шахтера" в Премьер-лиге 27 апреля.

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