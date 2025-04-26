'Шахтер' – 'Динамо': все подробности матча 26-го тура УПЛ

Донецкий "Шахтер" принимает киевское "Динамо" в центральном матче 26-го тура нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Подопечные тренера Марино Пушича обязаны побеждать, если хотят сохранить шансы на то, чтобы отстоять титул чемпионов страны.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Арена Львов" в воскресенье, 27 апреля. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо". Время начала – 18:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Поединок можно будет увидеть благодаря трансляции на канале УПЛ ТВ. Прямой эфир на нем будет доступен на видеоплатформе Megogo, сервисах Setanta Sports, "Киевстар ТВ", Vodafone TV. Традиционно показ встречи будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех киевлян достигают уровня 3,10.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Виталий Романов из Днепра. Помогать ему будут лайнсмены Семен Шлончак, представляющий Черкассы, и винничанин Виктор Нижник.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Николай Балакин из Киевской области.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Марино Пушич, главный тренер "Шахтера":

– Если я не ошибаюсь, мы тоже были командой, которая в противостояниях с "Динамо" в чемпионате Украины сумела им нанести их последнее поражение. Должен отметить, что "Динамо" действительно находится в отличной форме, имеет это невероятное достижение, и я могу лишь отметить их комплиментами. На самом деле мы с нетерпением ждем этой игры, нас ожидает интересное противостояние. И, конечно, мы как команда, которая всегда борется за самые высокие цели, будем ставить перед собой цель прервать эту их замечательную серию.

Александр Шовковский, главный тренер "Динамо":

– К сожалению, мы не могли в полной мере рассчитывать на Брагару, потому что на одной из тренировок произошло жесткое столкновение, и врачи диагностировали у него повреждение лицевой кости. Что касается Тимчика, я рад, что он вернулся, так же рад и Валерию Лучкевичу, который сыграл в стартовом составе. Мы в полном составе готовимся к следующей очень важной для нас встрече.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив, Марлон Гомес – Педриньо, Судаков, Кевин – Эгиналду

"Динамо": Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Пихаленок – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

ТУРНИРНОЙ ПОЛОЖЕНИЕ

"Динамо" уверенно лидирует в первенстве, имея в активе 10 очков преимущества над "Шахтером". Поражение в воскресенье лишит "горняков" даже теоретических шансов на "золото".

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины. Киевляне добыли волевую победу над "Буковиной", а "горняки" лишь в овертайме одолели "Полесье".

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