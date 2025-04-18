Был ли пенальти? 'Динамо' разгромно победило в киевском дерби в УПЛ. Видео голов

Киевское "Динамо" добыло убедительную победу в столичном дерби над "Оболонью" в матче 25-го тура розыгрыша Премьер-лиги Украины. Подопечные Александра Шовковского достаточно спокойно подтвердили статус явного фаворита встречи, забив соперникам три безответных мяча.

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Начало матча несколько огорошило "бело-синих" – за стартовые 15 минут "пивовары" сумели создать два момента у ворот Нещерета. Однако оба раза гостей подвела точность.

После этого динамовцы взяли матч под свой контроль и принялись планомерно раскачивать оборону соперника. Это удалось на 39-й минуте встречи: после розыгрыша штрафного идеальный удар с 22-х метров удался Андрею Ярмоленко.

В начале второй половины форвард "бело-синих" Владислав Ванат заработал 100%-пенальти и сам же его реализовал. Этот гол стал 14-м для футболиста в нынешнем сезоне УПЛ и он укрепил свое лидерство в споре бомбардиров.

Вскоре после этого "Динамо" довело счет до разгромного. На этот раз отличился хавбек Виталий Буяльский, который воспользовался проникающим пасом панамского легионера киевлян Эдуардо Герреро.

Благодаря этому триумфу подопечные Шовковского набрали 63 очка, увеличив отрыв от "Александрии" и "Шахтера". С последним 27 апреля динамовцы сыграют следующий поединок чемпионата.

Как сообщал OBOZ.UA, один из капитанов киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал перепалку с юным фанатом команды во время матча Кубка Украины.

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