Киевское "Динамо" сыграет на выезде с донецким "Шахтером" в матче 26-го тура нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Команды Марино Пушича и Александра Шовковского встретятся в воскресенье, 27 апреля, на поле стадиона "Арена-Львов" в очередном классическом противостоянии.

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Встреча, которая может окончательно лишить "горняков" шансов на чемпионство, начнется в 18:00. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо".

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, ранее считал фаворитом встречи донецкую команду. Однако неожиданное поражение "Шахтера" от "Колоса" повлияло на прогноз.

Теперь машина видит победителем поединка столичный коллектив, отмечая, что команда Шовковского находится в превосходной форме. Итоговый счет, по мнению Grok, будет 1:2.

"Динамо" Киев лидирует в турнирной таблице УПЛ с 57 очками после 23 туров, в то время как "Шахтер" отстает на 10 очков. "Динамо" находится в лучшей форме, вероятный сценарий – конкурентный матч с небольшим количеством голов. Исторически поединки этих команд часто результативны, с тенденцией к тоталу более 2,5 голов в шести из восьми последних встреч. Прогноз: "Шахтер" 1:2 "Динамо", – подытожил ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" разгромило "Оболонь" в столичном дерби перед поединком против "Шахтера" в Премьер-лиге 27 апреля.

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