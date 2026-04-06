Где смотреть 'Шахтер' – АЗ: расписание трансляций четвертьфинала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги конференций примет на номинально своем поле нидерландский АЗ из Алкмаара. "Горняки" сыграют с представителями Эредивизии в четверг, 9 апреля.

Поединок состоится на поле городского стадиона польского Кракова. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир из Польши организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Команды встречались друг с другом в 1/8 финала Кубка УЕФА в марте 2005 года. Тогда нидерландцы шокировали украинцев двумя победами – 3:1 в Донецке и 2:1 в Алкмааре.

К слову, "Шахтер" стал первой украинской командой в истории, которая достигла стадии четвертьфинала всех континентальных турниров – Кубка кубков, Кубка УЕФА/Лиги Европы, Кубка/Лиги чемпионов и Лиги конференций.

