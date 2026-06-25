Где смотреть сборную Украины по баскетболу против самой титулованной команды Африки: расписание трансляций матча
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В четверг, 25 июня, мужская сборная Украины по баскетболу сыграет первый контрольный матч, в котором в Риге на площадке Xiaomi Arena встретится с командой Анголы.
Ангольцы уже провели свой первый контрольный матч в Латвии, в котором обыграли будущего соперника украинской сборной по отбору на ЧМ-2027 – команду Грузии (77:62). Эта команда также борется за попадание на чемпионат мира, выступая в африканской части квалификации.
Сборная Анголы – самая титулованная команда Африки, 12-кратный чемпион AfroBasket. С апреля 2021 года ее возглавляет испанец Хосеп Кларос, и именно под его руководством команда завоевала 12-й континентальный титул в 2025 году.
Украинская сборная за день до контрольного матча провела двухчасовую тренировку, а также проведет утреннюю тренировку в день игры. Напомним, второй контрольный матч наша команда сыграет 28 июня против Литвы.
Контрольный матч. Национальные сборные, мужчины
Рига, Латвия. Xiaomi Arena
Украина – Ангола
Начало матча – 19:00
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