Где смотреть 'Реал' – 'Атлетико': расписание трансляций матча лидеров чемпионата Испании

В чемпионате Испании по футболу в субботу, 8 февраля, состоится центральный матч 23-го тура розыгрыша Ла Лиги. В нем в столице страны сойдутся соседи по городу и принципиальные соперники, которые лидируют в турнирной таблице Примеры – "Реал" и "Атлетико".

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Встреча состоится на легендарном стадион "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут эксклюзивно увидеть прямой эфир из Мадрида на видеоплатформе Megogo и ее канале "Megogo Футбол 1". За 25 минут до начала поединка начнется традиционная аналитическая студия с участием комментаторов игры и журналистов.

Фаворитами противостояния считаются футболисты "Реала". Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех "Атлетико" достигают уровня 4,00.

В турнирной таблице команды занимают два первых места. При этом "королевский клуб", имея 49 очков, опережает соперников на один пункт.

На минувших выходных "Реал" потерпел сенсационное поражение от "Эспаньола". В свою очередь "Атлетико" из трех последних поединков выиграл только один.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти готовит новую подставу вратарю сборной Украины Андрею Лунину.

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