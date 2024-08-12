Где смотреть 'Реал' – 'Аталанта': когда и во сколько матч за Суперкубок УЕФА

Испанский "Реал" и итальянская "Аталанта" в среду, 14 августа, разыграют первый клубный трофей нового международного сезона. Команды сойдутся в битве за Суперкубок Европы на поле Национального стадиона в Варшаве. Время начала поединка – 22:00 по киевскому времени.

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Прямой эфир поединка можно увидеть на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 1". Комментировать игру будет Виталий Кравченко.

Это будет 49-й розыгрыш Суперкубка УЕФА. "Реал" лидирует по количеству титулов вместе с "Барселоной" и "Миланом" – команды выиграли по пять финалов турнира. Испания занимает первое место по количеству кубков – 16. У Италии девять триумфов в Суперкубке континента.

Букмекеры уже дали прогноз на "Реал" – "Аталанта". Явными фаворитами игры считаются испанцы. Ставки на победу мадридской команды Карло Анчелотти в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 1,53. Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех "Аталанты" достигают уровня 5,80.

Команды один раз встречались друг с другом. В сезоне 2020/21 они пересеклись в 1/8 финала Лиги чемпионов, где мадридцы одержали две победы – 1:0 на выезде и 3:1 дома.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин в случае отказа от ухода из мадридского "Реала" не будет выходить на матчи в испанском первенстве и Лиге чемпионов.

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