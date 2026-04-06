Где смотреть ПСЖ – 'Ливерпуль': расписание трансляций 1/4 финала Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" примет английский "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Французская команда, цвета которой защищает украинец Илья Забарный, сыграет с английскими соперниками в среду, 8 апреля.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток арбитра Хосе Марии Санчеса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир из Парижа организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Соперники шесть раз играли друг с другом и оформили по три победы. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов они пересеклись на стадии 1/8 финала, когда обменялись выездными триумфами 1:0, а ПСЖ прошел в следующий круг в серии пенальти – 4:1. Стоит отметить, что "Ливерпуль" еще никогда не оказывался сильнее парижан по сумме двухматчевой дуэли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!