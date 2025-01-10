'Динамо', не забив два пенальти, проиграло первый матч 2025 года. Видео

Киевское "Динамо" неудачно начало игровой 2025 год. "Бело-синие" отправились на подготовку ко второй части сезона на тренировочные сборы в Турцию и в пятницу, 10 января, провели первый спарринг. Соперником украинцев стал представитель второй немецкой Бундеслиги "Магдебург", который одержал победу 3:1, а украинцы при этом смазали два пенальти.

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Встреча началась просто провально для подопечных Александра Шовковского – уже на 12-й минуте команда из Германии вела в счете в два мяча. "Динамо" получило шанс отквитать один гол на 28-й минуте с 11-метрового, однако лидер полузащиты Николай Шапаренко пробил в руки вратарю.

Киевляне штурмовали ворота "Магдебурга" и на 71-й первой минуте заработали еще один пенальти. Пробивать его на этот раз взялся один из капитанов Виталий Буяльский, однако и его удар голкипер немцев отбил.

Буквально тут же динамовцы пропустили третий мяч после подачи углового. За три минуты до финального свистка украинцы сумели уйти от разгрома благодаря точном удару того же Буяльского.

Теперь свою следующую товарищескую встречу "бело-синие" проведут в воскресенье, 12 января, с румынским ФКСБ.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" в заключительном матче 2024 года обыграло ривненский "Верес" и увеличило отрыв от донецкого "Шахтера" в Премьер-лиге.

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