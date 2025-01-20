'Галатасарай' – 'Динамо': все подробности матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" во вторник, 21 января, проведет первый для себя официальный матч 2025 года. Впервые в истории украинская команда выйдет на поле уже в середине зимы. Соперником подопечных Александра Шовковского станет стамбульский "Галатасарай".

Видео дня

Поединок примет знаменитый стадион "Али Сами Йен". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Галатасарай" – "Динамо". Начало игры – в 17:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ГАЛАТАСАРАЙ" – "ДИНАМО"

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ГАЛАТАСАРАЙ" – "ДИНАМО"

Букмекеры практически не оставляют шансов киевлянам. Ставки на их победу принимаются с впечатляющим коэффициентом 13,00. Ничья оценивается котировкой 7,00. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 1,20.

СУДЬИ НА "ГАЛАТАСАРАЙ" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Эстонии, которую возглавляет Кристо Тохвер. Помогать ему будут лайнсмены Силвер Кыйв и Сандер Сага. Роль четвертого рефери исполнит Кевин Кайвоя.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Марко Лийва.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Галатасарай": Муслера – Айхан, Санчес, Бардакчи, Якобс, Торрейра, Демирбай, Акгюн, Мертенс, Йылмаз, Осимхен;

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

ТУРНИРАЯ ТАБЛИЦА

"Галатасарай" занимает шестое место в общей турнирной таблице, набрав 12 очков. Киевляне уже потеряли все шансы на выход в плей-офф, проиграв все матчи с общим счетом 1:15.

Как сообщал OBOZ.UA, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил с жесткими заявлением после ухода одного из футболистов команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!