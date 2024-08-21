Где смотреть первое выступление Магучих после Олимпиады: расписание трансляций Бриллиантовой лиги

Прославленная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после небольшого перерыва на отдых возвращается к официальным турнирам. 22-летняя днепрянка в четверг, 22 августа, примет участие в 11-м этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги, который состоится в Лозанне.

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Наша соотечественница уже порадовала своих поклонников в соцсетях, чтоб прибыла в Швейцарию и готова сражаться за победу.

Все украинские болельщики смогут поддержать соотечественницу у экранов мультимедийных устройств благодаря трансляции на телеканале Setanta Sports+ HD, который доступен в подписке "Максимальная" медиасервиса Megogo. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

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