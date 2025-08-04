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Где смотреть "Панатинаикос" – "Шахтер": расписание трансляций матча Лиги Европы

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,1 т.
Где смотреть 'Панатинаикос' – 'Шахтер': расписание трансляций матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" после победного старта в украинской Премьер-лиге продолжит свои выступления в Лиге Европы. Подопечные Арды Турана в третьем квалификационном раунде второго по престижности континентального турнира встретятся с греческим "Панатинаикосом"

Видео дня

Первая игра команд пройдет в четверг, 7 августа, на поле Олимпийского стадиона в Афинах. Время начала – 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть "Панатинаикос" – "Шахтер": расписание трансляций матча Лиги Европы

Прямой эфир из Греции можно будет увидеть на телеканале греческом телеканале Cosmote Sport 1. Украинский транслятор встречи будет объявлен позже.

Букмекеры не смогли определиться фаворита поединка в Афинах. Ставки на победу "Панатинаикоса" и "Шахтера" принимаются с одинаковым коэффициентом 2,50. А ничья оценивается котировкой 3,40.

Где смотреть "Панатинаикос" – "Шахтер": расписание трансляций матча Лиги Европы
Где смотреть "Панатинаикос" – "Шахтер": расписание трансляций матча Лиги Европы

Команды никогда не встречались в евротурнирах. "Шахтер" трижды пересекался с представителями Греции, одержав одну победу и дважды сыграв вничью. В свою очередь "Панатинаикос" в шести матча с украинцами добыл три победы при одном поражении.

Добавим, что "горняки" ранее выбили из Лиги Европы турецкий "Бешикташ" с общим счетом 6:2. А команда из Афин вылетлеа из Лиги чемпионов, проиграв шотландском "Рейнджерс" (0:2 и 1:1).

Где смотреть "Панатинаикос" – "Шахтер": расписание трансляций матча Лиги Европы

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