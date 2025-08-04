Где смотреть 'Панатинаикос' – 'Шахтер': расписание трансляций матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" после победного старта в украинской Премьер-лиге продолжит свои выступления в Лиге Европы. Подопечные Арды Турана в третьем квалификационном раунде второго по престижности континентального турнира встретятся с греческим "Панатинаикосом"

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Первая игра команд пройдет в четверг, 7 августа, на поле Олимпийского стадиона в Афинах. Время начала – 21:00 по киевскому времени.

Прямой эфир из Греции можно будет увидеть на телеканале греческом телеканале Cosmote Sport 1. Украинский транслятор встречи будет объявлен позже.

Букмекеры не смогли определиться фаворита поединка в Афинах. Ставки на победу "Панатинаикоса" и "Шахтера" принимаются с одинаковым коэффициентом 2,50. А ничья оценивается котировкой 3,40.

Команды никогда не встречались в евротурнирах. "Шахтер" трижды пересекался с представителями Греции, одержав одну победу и дважды сыграв вничью. В свою очередь "Панатинаикос" в шести матча с украинцами добыл три победы при одном поражении.

Добавим, что "горняки" ранее выбили из Лиги Европы турецкий "Бешикташ" с общим счетом 6:2. А команда из Афин вылетлеа из Лиги чемпионов, проиграв шотландском "Рейнджерс" (0:2 и 1:1).

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