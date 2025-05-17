Где смотреть матч 'Динамо' за чемпионство Украины. Расписание трансляций

Киевское "Динамо" в воскресенье, 18 мая проведет свой поединок предпоследнего, 29-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Подопечные Александра Шовковского на одесском стадионе "Черноморец" сыграют с одноименным клубом. Начало в 15:30.

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В турнирной таблице УПЛ "бело-синие" занимают первое место. Для того, чтобы официально оформить 17-й чемпионский титул "Динамо" достаточно набрать в игре против одесситов одно очко.

Поединок можно будет увидеть благодаря трансляции на канале УПЛ ТВ. Прямой эфир на нем будет доступен на видеоплатформе Megogo, сервисах Setanta Sports, "Киевстар ТВ", Vodafone TV. Традиционно показ встречи будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Показ студий, а также централизованные обзоры поединков будут доступны на Youtube-канале УПЛ ТВ

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом туре главный конкурент "Динамо" "Александрия" упустила шанс вплотную приблизиться к столичному клубу в борьбе за "золото" чемпионата Украины. Команда Руслана Ротаня неожиданно проиграла во Львове "Карпатам" со счётом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

Напомним, что в среду, 14 мая, донецкий "Шахтер" в серии пенальти (6:5) добыл волевую победу над киевским "Динамо" и в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Украины по футболу. Основное время финального матча, который впервые в истории прошел в Житомире на стадионе "Полесье", завершилось со счетом 1:1.

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