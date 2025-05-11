Главный конкурент 'Динамо' за чемпионство Украины сенсационно проиграл, пропустив гол на 95-й минуте. Видео

"Александрия" упустила шанс вплотную приблизиться к "Динамо" в борьбе за "золото" чемпионата Украины. Команда Руслана Ротаня неожиданно проиграла во Львове "Карпатам" со счётом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

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Гости повели в счёте уже в начале второго тайма – центральный защитник Кампуш точным ударом с лёта из-за пределов штрафной открыл счёт.

Львовяне ответили серией атак и добились своего на 72-й минуте: после просмотра VAR судья назначил пенальти за фол Копины, и Краснопир реализовал 11-метровый.

Развязка наступила уже в самой концовке. На 95-й минуте, когда "Александрия" осталась вдесятером из-за удаления Калюжного, Чачуа замкнул навес Полегенько и принес "Карпатам" важнейшую победу.

После этого поражения шансы "Александрии" на чемпионство стали практически нулевыми – за два тура до финиша команда отстаёт от "Динамо" на 5 очков и уступает киевлянам по личным встречам. Чтобы завоевать 30-й титул подопечным Александра Шовковского достаточно набрать одно очко в предстоящих двух тура: с "Черноморцем" 18 мая и с "Колосом" 24 мая.

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