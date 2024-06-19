Где смотреть Италия – Испания: расписание трансляций матча Евро-2024

Сборные Италии и Испании в четверг, 20 июня, сыграют центральный матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по футболу в Германии. "Скуадра адзурра" и "фурия роха" сойдутся в поединке квартета В, где ранее они победили команды Албании и Хорватии соответственно.

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Встречу принимает стадион "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Испания. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть одно из самых интригующих противостояний первенства украинские болельщики смогут на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Удивительным образом жребий в пятый раз подряд свел команды на чемпионате Европы. На минувшем розыгрыше соперники пересеклись в полуфинале, который Италия забрала в серии пенальти.

Всего "скуадра адзурра" и "фурия роха" провели 40 матчей. Испанцы одержали 13 победа против 11 у соперников. При этом разница мяча в пользу итальянцев 46-45.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче сборных Италии и Албании на Евро-2024 произошло историческое событие на первенствах континента по футболу.

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