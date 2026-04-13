Где смотреть и во сколько 'Атлетико' – 'Барселона': время начала и расписание трансляций 1/4 финала Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" попытается совершить грандиозный камбэк в четвертьфинальном противостоянии с мадридским "Атлетико" в Лиге чемпионов. После поражения на своем поле со счетом 0:2 "сине-гранатовые" отправились на выезд к "матрасниками", где сыграют во вторник, 14 апреля.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Ванда Метрополитано". Стартовый свисток арбитра из Франции Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир имз Мадрида организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Каталонцы и мадридцы встречаются уже в пятый раз за последние два месяца. Соперники одержали по две победы.

Интересно, что "Барса" и "Атлети" дважды пересекались в Лиге чемпионов и оба раза – в четвертьфинале 2014 и 2016 года. Оба раза дуэли с минимальным преимуществом забрал столичный коллектив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!