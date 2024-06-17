Где смотреть Грузия – Турция: расписание трансляций исторического матча Евро-2024

Сборная Грузии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы по футболу. Команда знаменитого француза Вилли Саньола стартует на континентальном первенстве в Германии во вторник, 18 июня, в группе F. Первыми соперниками "крестоносцев" станет Турция.

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Встречу принимает стадион "Вестфаленштадион" в Дортмунде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Грузия – Турция. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

Команды пять раз играли друг с другом – трижды в товарищеских матча и дважды в отборе к чемпионату мира-2006. Три победы одержала Турция, одну – Грузия.

Последняя игра соперников состоялась перед Евро-2012, когда турки выиграли 3:1. Отметим, что в группе F также играют команды Португалии и Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы в Германии сборная Албании забила самый быстрый гол в истории континентальных первенств.

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