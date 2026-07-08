Где смотреть футбол Украина – Германия: расписание трансляций полуфинала чемпионата Евроаы-2026 U-19

Юношеская сборная Украины по футболу в среду, 8 июля, проведет полуфинальный матч чемпионата Европы, который в эти дни проходит на полях Уэльса. Соперником подопечных тренера Дмитрия Михайленко будет трехкратный победитель турнира команда Германии.

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Игру принимает стадион "Рейскорс Граунд" в Рексеме. Время начала – 21:00 по Киеву, когда арбитр Джоуи Коэй из Нидерландов даст стартовый свисток.

Украинские любители футбола смогут поддержать соотечественников у экранов телевизоров и электронных дейвасов благодаря "Суспильному". Прямой эфир пройдет на "Суспильне Спорт", региональных каналах вещателя, а также платформе suspilne.media. Кроме того, трансляция из Уэльса будет доступна на видеосервисе MEGOGO.

Сборная Украины на групповом этапе выиграла все три матча, поочередно обыграв Хорватию, Сербию и Италию. Благодаря этому "сине-желтые" квалифицировались на чемпионата мира U-20, который в будущем году примут Азербайджан и Узбекистан.

Наша команда в этой возрастной категории уже становилась сильнейшей в Европе. В 2009 года на стадионах Донецка и Мариуполя украинцы в финале обыграли англичан.

Как сообщал OBOZ.UA, футболист юношеской сборной Украины Константинос Плиш признался, что ни разу не посещал Украину, несмотря на украинское происхождение, но при этом выучил государственный язык страны.

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