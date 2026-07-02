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Футболист сборной Украины заявил, что никогда в жизни не был в Украине, а украинский язык выучил благодаря родителям. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
5,7 т.
Игрок дал откровенное интервью
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Игрок молодежной сборной Украины по футболу Константинос Плиш признался, что ни разу не посещал Украину, несмотря на украинское происхождение. При этом он свободно владеет украинским языком, который освоил еще в детстве благодаря родителям.

19-летний футболист рассказал, что родился и вырос в Греции и с первых дней жизни находился именно там.

"Я никогда не был в Украине. Никогда", – заявил игрок в интервью УАФ.

По его словам, украинский язык стал для него первым языком общения в семье.

"Родители научили меня говорить по-украински, когда я еще был ребенком. Наверное, сначала я выучил украинский, а уже потом, когда пошел в детский сад и школу, выучил греческий", – рассказал футболист.

Константинос Плиш

Также спортсмен объяснил, почему решил выступать именно за сборную Украины. Он отметил, что долгое время не имел греческого гражданства и фактически мог представлять только Украину на международном уровне.

"В прошлом году я получил греческое гражданство и уже имел выбор. Но я верю, что Украина для меня — это что-то родное. Чувствую, что я украинец", – сказал игрок.

Константинос Плиш на тренировке

Футболист добавил, что хотел познакомиться с партнерами по национальной команде и выступать вместе с ними, поскольку считает себя частью украинского футбола.

Константинос Плиш

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