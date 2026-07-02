Футболист сборной Украины заявил, что никогда в жизни не был в Украине, а украинский язык выучил благодаря родителям. Видео

Игрок молодежной сборной Украины по футболу Константинос Плиш признался, что ни разу не посещал Украину, несмотря на украинское происхождение. При этом он свободно владеет украинским языком, который освоил еще в детстве благодаря родителям.

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19-летний футболист рассказал, что родился и вырос в Греции и с первых дней жизни находился именно там.

"Я никогда не был в Украине. Никогда", – заявил игрок в интервью УАФ.

По его словам, украинский язык стал для него первым языком общения в семье.

"Родители научили меня говорить по-украински, когда я еще был ребенком. Наверное, сначала я выучил украинский, а уже потом, когда пошел в детский сад и школу, выучил греческий", – рассказал футболист.

Также спортсмен объяснил, почему решил выступать именно за сборную Украины. Он отметил, что долгое время не имел греческого гражданства и фактически мог представлять только Украину на международном уровне.

"В прошлом году я получил греческое гражданство и уже имел выбор. Но я верю, что Украина для меня — это что-то родное. Чувствую, что я украинец", – сказал игрок.

Футболист добавил, что хотел познакомиться с партнерами по национальной команде и выступать вместе с ними, поскольку считает себя частью украинского футбола.

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