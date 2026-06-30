Где смотреть Франция – Швеция в 1/16 финала ЧМ по футболу: расписание трансляций чемпионата мира-2026
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В ночь на среду, 1 июля, в 1/16 финала чемпионата мира по футболу состоится интригующие европейское дерби. В противостоянии между сборными Франции и Швеции будет определяться соперник команды Парагвая, которая сенсационно выбила с турнира Германию в серии послематчевых пенальти.
Игру принимает стадион в Нью-Йорке. Стартовый свисток арбитра Данни Маккели из Нидерландов прозвучит в 00:00 по киевскому времени.
ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – ШВЕЦИЯ
Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция – Швеция так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,31, на победу шведов – 10,32. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!
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ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – ШВЕЦИЯ
Любители спорта смогут увидеть принципиальную дуэль благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из США будет доступен на канале "Megogo Футбол Второй". Трансляция будет сопровождаться аналитической студией с участием журналистов и экспертов.
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