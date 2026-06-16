Где смотреть Франция – Сенегал: расписание трансляций матча ЧМ-2026

Сборная Франци по футболу начинает свои выступления на чемпионате мира 2026, который в эти дни проводят США, Мексика и Канада. В рамках группы I "галльские петухи" сыграют с представителями Сенегала во вторник, 16 июня.

ВО СКОЛЬКО ФРАНЦИЯ – СЕНЕГАЛ

Видео дня

Игру принимает "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, которая вмещает 82 тысячи зрителей. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – СЕНЕГАЛ

Любители спорта смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из штата Нью-Джерси будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый".

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Впереди матч Франция – Сенегал. Эксперты GGBET считают, что преимущество у номинальных хозяев. Их победу оценивают с коэффициентом 1,52, тогда как Сенегала – с коэффициентом 6,59. Кто одержит верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

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