Где смотреть Дюбуа – Паркер: расписание трансляция чемпионского боя за пояс Усика

Британский супертяж Даниель Дюбуа (22-0, 21 КО) в субботу, 22 февраля, проведет поединок с новозеландцем Джозефом Паркером (35-3, 23 КО). На кону боя будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого летом минувшего года был вынужден отказаться украинский суперчемпион Александр Усик (23-0, 14 КО).

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Шоу примет аравийский Эр-Рияд и стадион Kingdom Arena. Ориентировочное время начала боя – 22:10 по киевскому времени.

Любители бокса смогут увидеть противостояние потенциальных соперников Усика благодаря сервису DAZN. Прямой эфир можно будет посмотреть по специальной подписке, которая включает семидневную бесплатную пробную версию. Стоимость состави 1094 грн.

Кроме того, трансляцию из Эр-Рияда организовывает британские телеканалы Sky Sports и TNT Sports, на которых цена показа начинается с 19,99 фунтов (1044 грн).

Отметим, что Усик уже заявил о том, что подерется с победителем боя Дюбуа – Паркер в следующем поединке. При этом с британским боксером он уже выходил на ринг в августе 2023 года, победив техническим нокаутом в девятом раунде.

Само противостояние запомнилось тем, что Даниель нанес удар ниже пояса, который в его команде посчитали легитимным. Промоутер Дюбуа подал апелляцию на результат боя, которая была отклонена.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик эмоционально отреагировал на выходку Даниеля Дюбуа после его реванша с Тайсоном Фьюри.

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