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Где смотреть Дюбуа – Паркер: расписание трансляция чемпионского боя за пояс Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
858
Где смотреть Дюбуа – Паркер: расписание трансляция чемпионского боя за пояс Усика

Британский супертяж Даниель Дюбуа (22-0, 21 КО) в субботу, 22 февраля, проведет поединок с новозеландцем Джозефом Паркером (35-3, 23 КО). На кону боя будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого летом минувшего года был вынужден отказаться украинский суперчемпион Александр Усик (23-0, 14 КО).

Видео дня

Шоу примет аравийский Эр-Рияд и стадион Kingdom Arena. Ориентировочное время начала боя – 22:10 по киевскому времени.

Где смотреть Дюбуа – Паркер: расписание трансляция чемпионского боя за пояс Усика
Где смотреть Дюбуа – Паркер: расписание трансляция чемпионского боя за пояс Усика

Любители бокса смогут увидеть противостояние потенциальных соперников Усика благодаря сервису DAZN. Прямой эфир можно будет посмотреть по специальной подписке, которая включает семидневную бесплатную пробную версию. Стоимость состави 1094 грн.

Где смотреть Дюбуа – Паркер: расписание трансляция чемпионского боя за пояс Усика

Кроме того, трансляцию из Эр-Рияда организовывает британские телеканалы Sky Sports и TNT Sports, на которых цена показа начинается с 19,99 фунтов (1044 грн).

Где смотреть Дюбуа – Паркер: расписание трансляция чемпионского боя за пояс Усика

Отметим, что Усик уже заявил о том, что подерется с победителем боя Дюбуа – Паркер в следующем поединке. При этом с британским боксером он уже выходил на ринг в августе 2023 года, победив техническим нокаутом в девятом раунде. 

Где смотреть Дюбуа – Паркер: расписание трансляция чемпионского боя за пояс Усика

Само противостояние запомнилось тем, что Даниель нанес удар ниже пояса, который в его команде посчитали легитимным. Промоутер Дюбуа подал апелляцию на результат боя, которая была отклонена.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик эмоционально отреагировал на выходку Даниеля Дюбуа после его реванша с Тайсоном Фьюри.

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