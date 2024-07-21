Где смотреть 'Динамо' – 'Партизан'. Расписание трансляций квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 23 июля, проведет свой первый матч в еврокубковом сезоне-2024/2025. В польском Люблине на стадионе "Люблин Арена" подопечные Александра Шовковского примут вице-чемпиона Сербии "Партизан" (Белград).

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В прямом эфире игру 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов покажет телеканал 2+2, доступный по подписке "Максимальная" медиасервиса Megogo, а также в цифровом эфирном телевидении T2. Кроме того, трансляция запланирована на телеканале "Динамо TV" и на канале Динамо Киев в Youtube.

Начало трансляции – в 21:00 по киевскому времени (20:00 по польскому).

Отметим, что те украинцы, кто находится в Люблине смогут поддержать любимый клуб, заплатив за билет от 8 до 70 евро (37 – 300 польских злотых). Приобрести билеты можно по ссылке.

Ответная игра пройдет в Сербии 31 июля.

В случае успешного преодоления этой стадии, в третьем раунде квалификации ЛЧ соперником "Динамо" станет одна из следующих четырех команд: "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия), "Славия" (Прага, Чехия), "Зальцбург" (Австрия), "Лилль" (Франция).

Если "Динамо" не пройдет "Партизан", то вылетит в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

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