Где смотреть 'Динамо' – 'Ноа': расписание трансляций матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 18 декабря, проведет заключительный для себя матч 2025 календарного года. Подопечные Игоря Костюк, который накануне игры был объявлен полноценным новым главным тренером команды, проведут номинально домашнюю встречу с армянским "Ноа".

Поединок принимает городской стадион в польском Люблине. Стартовый свисток арбитра Юджина Джая из Албании прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитами противостояния считаются хозяева. Эксперты GGBET по состоянию на 16:30 17 декабря отдают предпочтение "Динамо" с коэффициентом 2,13. А победу "Ноа" оценивают в 3,29. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

Напомним, "Динамо" потеряло все шансы на выход в плей-офф Лиги конференций после того, как проиграло итальянской "Фиорентине".

