Где смотреть "Динамо" – "Карабах": расписание трансляций матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" сыграет с бакинским "Карабахом" в четверг, 6 августа, в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Подопечные Игоря Костюка примут азербайджанского соперника в номинально домашней игре в польском Люблине.

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Игру принимает стадион "Арена Люблин". Стартовый свисток арбитра Сандти Путроса из Дании прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут посмотреть прямой эфир матча благодаря телеканалу 2+2. Он доступен на видеосервисе MEGOGO и цифровом эфире Т2. Также трансляция из Люблина пройдет на платформе "Киевстар ТВ".

Украинская команда попала в Лигу конференций после того, как проиграла греческому ПАОКу в Лиге Европы. Бакинцы также стали неудачниками своего противостояния с софийским ЦСКА, вылетев в серии пенальти.

Ранее известный комментатор Игорь Цыганык жестко наехал на футболиста "Динамо" Назария Волошина, который отметился необъяснимыми действиями во время ответного матча с греческим ПАОКом, когда украинская команда пропустила гол в свои ворота. А искусственный интеллект дал прогноз на результат противостояния "бело-синих" с "Карабахом".

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал катастрофой игру "Динамо" в матчах с ПАОКом в квалификации Лиги Европы.

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