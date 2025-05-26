Где смотреть "Бетис" – "Челси": расписание трансляций финала Лиги конференций
Лондонский "Челси" и севильский "Бетис" в среду, 28 мая, встретятся в финале нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Для испанской команды это будет первый в истории поединок за евротрофей, тогда как англичане сыграют в решающей встрече за один из континентальных кубков в десятый раз.
Встречу принимает Городской стадион в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" – "Челси". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.
Лондонцы провели турнир на одном дыхании, выиграв 11 из 12 матчей. Именно по этому они считаются фаворитами финальной встречи.
Команды четыре раза встречались друг с другом. Испанцы выиграли одну встречу, отдав соперникам три. Разница мячей в пользу "Челси" 9-3.
Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе в матче английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" определился победитель Лиги Европы.
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