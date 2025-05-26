Где смотреть 'Бетис' – 'Челси': расписание трансляций финала Лиги конференций

Лондонский "Челси" и севильский "Бетис" в среду, 28 мая, встретятся в финале нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Для испанской команды это будет первый в истории поединок за евротрофей, тогда как англичане сыграют в решающей встрече за один из континентальных кубков в десятый раз.

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Встречу принимает Городской стадион в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" – "Челси". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Лондонцы провели турнир на одном дыхании, выиграв 11 из 12 матчей. Именно по этому они считаются фаворитами финальной встречи.

Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол сегодня: победа "Челси" – 1.84, ничья – 3.63, победа "Бетиса" – 4.73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Команды четыре раза встречались друг с другом. Испанцы выиграли одну встречу, отдав соперникам три. Разница мячей в пользу "Челси" 9-3.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе в матче английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" определился победитель Лиги Европы.

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