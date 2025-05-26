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Где смотреть "Бетис" – "Челси": расписание трансляций финала Лиги конференций

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Где смотреть 'Бетис' – 'Челси': расписание трансляций финала Лиги конференций

Лондонский "Челси" и севильский "Бетис" в среду, 28 мая, встретятся в финале нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Для испанской команды это будет первый в истории поединок за евротрофей, тогда как англичане сыграют в решающей встрече за один из континентальных кубков в десятый раз.

Видео дня

Встречу принимает Городской стадион в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" – "Челси". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть "Бетис" – "Челси": расписание трансляций финала Лиги конференций
Где смотреть "Бетис" – "Челси": расписание трансляций финала Лиги конференций

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Где смотреть "Бетис" – "Челси": расписание трансляций финала Лиги конференций

Лондонцы провели турнир на одном дыхании, выиграв 11 из 12 матчей. Именно по этому они считаются фаворитами финальной встречи.

Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол сегодня: победа "Челси" – 1.84, ничья – 3.63, победа "Бетиса" – 4.73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Где смотреть "Бетис" – "Челси": расписание трансляций финала Лиги конференций

Команды четыре раза встречались друг с другом. Испанцы выиграли одну встречу, отдав соперникам три. Разница мячей в пользу "Челси" 9-3.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе в матче английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" определился победитель Лиги Европы.

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