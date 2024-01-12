Где смотреть 'Барселона' – 'Реал': расписание трансляций финала Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" в воскресенье, 14 января, проведут второе Эль-класико в нынешнем сезоне. Команды Карло Анчелотти и Хави Эрндадеса встретятся в финале Суперкубка Испании, в котором "сине-гранатовые" будут защищать титул.

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Игра состоится на поле стадиона "Мрсул Парк" в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени. Украинские любители футбола смогут наблюдать за поединком, в котором в составе "Реала" должен сыграть вратарь нашей сборной Андрей Лунин, в прямом эфире. Трансляцию можно будет эксклюзивно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports.

Обращаем внимание болельщиков на то, что на телевизионных каналах этого вещателя показ матча не запланирован. Трансляция будет доступна только в интернете и в приложении Setanta Sports для различных девайсов.

В полуфинале "Реал" в феерическом матче обыграл соседей по городу "Атлетико" – 5:3. В этой встрече неудачно себя проявил конкурент Лунина в борьбе за место в основе мадридцев Кепа Аррисабалага. "Барса" в свою очередь переиграла "Осасуну" – 2:0.

В октябре команды сыграли Эль-класико в 11-м туре чемпионата. Тогда "королевский клуб" добыл волевую победу на выезде.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти "набросился" на Андрея Лунина из-за желтой карточки в матче чемпионата Испании.

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