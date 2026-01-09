Где смотреть 'Барселона' – 'Реал': расписание трансляций Эль-класико в финале Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сойдутся в битве за Суперкубок Испании, финал которого принимает Саудовская Аравия. Поединок двух грандов европейского футбола состоится в воскресенье, 11 января и определит обладателя первого в сезоне трофея.

Классическое противостояние принимает Муниципальный стадион в Джидде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Увидеть Эль-класико украинские любители футбола смогут благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Саудовской Аравии пройдет на его канале "Megogo Футбол 1".

По традиции показ встречи такого статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов. Обсуждение игры стартует за один час до ее начала.

В нынешнем сезоне "Реал" и "Барса" уже встречались в рамках чемпионата Испании. В октябре мадридцы принимали своего самого принципиального соперника на своем поле и были сильнее 2:1. При этом после финального свистка красную карточку получил украинский вратарь Андрей Лунин.

В полуфинале Суперкубка-2026 каталонцы разнесли "Атлетик" и Бильбао 5:0, а "королевский клуб" был сильнее в дерби с "Атлетико" 2:1. Отметим, что "Барса" является действующим победителем турнира – в финале минувшего розыгрыша она разбила "Реал" 5:2.

