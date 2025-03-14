Где смотреть 'Атлетико' – 'Барселона': расписание трансляций матча чемпионата Испании

В рамках 28-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 16 марта, пройдет лобовое противостояние двух лидеров первенства – каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико". Обе команды посреди недели провели матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а теперь переключаются на розыгрыш Ла Лиги.

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Встреча состоится на поле стадиона "Ванда Метрополитано" в столице Испании. Стартовый свисток арбитра Рикардо де Бургоса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть принципиальнейшее противостояние украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании будет доступен на канале "Megogo Футбол 1".

По традиции показ подобного топового противостояния будет сопровождать аналитическая студия, которая пройдет до и после окончания игры.

В турнирной таблицы чемпионата "Барселона" лидирует вместе с "Реалом", имея в активе 57 очков. "Атлетико" расположился на третьей позиции, набрав на один пункт меньше.

В первом круге в Барселоне "матрасники" добыли волевую победу 2:1. А совсем недавно в первом полуфинале Кубка Испании команды выдали фантастические 4:4.

Как сообщал OBOZ.UA, матча "Атлетико" и "Реала" в Лиге чемпионов ознаменовался громким скандалом в серии пенальти из-за решения арбитра.

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