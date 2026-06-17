Где смотреть Англия – Хорватия: расписание трансляций матча ЧМ-2026

Сборные Англии и Хорватии сыграют друг с другом в центральном матче первого игрового тура на чемпионате мира по футболу 2026 года. Представители Европы сойдутся в среду, 17 июня, в рамках группы L, где вместе с ними выступают команды из Ганы и Панамы,

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Поединок принимает стадион в Далласе. Время начала поединка – 23:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Англия – Хорватия так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,77, на победу хорватов – 5,28. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ГДЕ СМОТРЕТЬ АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Любители спорта смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Далласа будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый".

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