Где и когда смотреть 'Динамо' – 'Шахтар'. Стало известно расписание 26-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила полный календарь и время начала матчей 26-го тура чемпионата Украины. Центральная встреча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтарем" состоится в Киеве на стадионе им. Лобановского.

Поединок "Динамо" – "Шахтар" пройдет в воскресенье, 3 мая, начало в 18:00. Эта игра станет третьей очной встречей команд в текущем сезоне.

В Кубке Украины на стадии 1/8 финала киевляне выиграли со счетом 2:1 и прошли дальше, а в рамках чемпионата "Шахтар" взял реванш, победив 3:1.

К матчу команды подходят с разным турнирным положением. Донецкий клуб после 22 игр имеет 51 очко и делит первое место с ЛНЗ, при этом у него есть матч в запасе. Киевляне провели 24 встречи, набрали 44 очка и занимают четвертое место, продолжая борьбу за попадание в призовую тройку.

По количеству забитых мячей показатели сопоставимы: "Шахтар" имеет 53 гола, "Динамо" — 52, при этом донецкая команда сыграла на два матча меньше.

Расписание 26-го тура УПЛ:

1 мая

"Полтава" – "Кривбас" 15:30

2 мая

"Олександрия" – "Колос" 13:00

"Верес" – "Эпицентр" 15:30

"Карпаты" – ЛНЗ 18:00

3 мая

"Оболонь" – "Кудривка" 13:00

"Металлист 1925" – "Полесье" 15:30

"Динамо" – "Шахтар" 18:00

4 мая

"Рух" – "Зоря" 18:00

Накануне "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским АЗ в ответном полуфинале ЛК после того, как обыграл соперников в номинально домашней встрече со счетом 3:0, установив уникальное достижение украинского футбола.

