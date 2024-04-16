Фьюри решил попрощаться со своим чемпионским титулом WBC. Случившееся на пресс-конференции промоутер Усика назвал 'прощальным реквиемом'

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) прокомментировал пресс-конференцию обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Британец выступил в английском Моркаме, где рассказывал о том, что пообещал побить Усика и откровенно рассказал, как относится к украинцу

Александр Красюк уверен, что на самом деле это было прощальное выступление Цыганского короля в статусе чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Это был прощальный реквием. Тайсон Фьюри собрал средства массовой информации, чтобы попрощаться со своим чемпионским поясом WBC. Я уверен, что им было немного неловко признаться в этом прямо, поэтому они старались выступать уверенно. Но реальным фактом, который я слышал, были прогнозы относительно досрочного завершения боя. Бой действительно будет остановлен на дистанции", — сказал Красюк в интервью изданию World Boxing News.

На сообщения в Великобритании о том, что "Усик может отойти в сторону", чтобы позволить Фьюри сразиться с Джошуа, если "Цыганскому королю" удастся победить 18 мая, Красюк даже не признал возможность поражения.

"Это не предмет для обсуждения, поскольку Тайсон не сможет победит. Но поражение Фьюри не отменяет возможного матча между AJ и Gypsy King, поскольку они могут определить, кто проиграет сильнее", – заявил Александр Красюк.

Журналисты издания World Boxing News подчеркивают, то неизменная уверенность промоутера в том, что Усик заберет титул Фьюри и станет бесспорным лидером в двух весовых категориях, никогда не колебалась с первого дня.

"Красюк увидел достаточно в Усике, чтобы с уверенностью предсказать, что Усик проделает с Фьюри ту же работу, которую он дважды проделал с Энтони Джошуа. Сомнения относительно того, сможет ли Усик справиться с размером Фьюри, распространены в Соединенном Королевстве . Однако Красюк на сто процентов уверен, что у его бойца в арсенале есть все инструменты, чтобы дать отпор двукратному чемпиону ростом 206 см", - говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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