Футболисты взбунтовались против тренера перед матчем Уругвай – Испания на ЧМ-2026

Звездные футболисты сборной Уругвая выступили против главного тренера команды Марсело Бьелсы накануне решающего матча группового этапа чемпионата мира-2026 с Испанией. Игроки раскритиковали аргентинского специалиста за тренировки, а также потребовали от него изменить тактику.

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Об этом информирует портал infobae. По данным журналистов, лидеры уругвайцев Серхио Роше, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде накануне битвы против испанцев запросили встречу с Бьелсой. Футболисты раскритиковали наставника за слишком большие нагрузки на тренировках, которые привели к переутомлению, а также травмам у некоторых игроков.

Кроме того, от тренера потребовали изменить тактику на матч с Испанией, в котором уругвайцам нужна победа для гарантированного выхода в плей-офф. По мнению футболистов, с "фурией рохой" команде нужно сделать ставку на контратаки, тогда как Бьелса намерен просто повторить расстановку соперника.

Наставник уругвайцев около часа доказывал подопечным свою правоту. После того, как он объявил паузу, некоторые футболисты демонстративно покинули встречу.

Отметим, что Уругвай еще не выигрывал на ЧМ-2026, сыграв сенсационно 1:1 с Саудовской Аравией и 2:2 с Кабо-Верде.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны 19 участников плей-офф на чемпионате мира по футболу 2026 года.

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