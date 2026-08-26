Футболисты "Шахтера" устроили массовую драку с "Динамо" на поле во время матча чемпионата Украины U19. Видео

Матч юношеских команд "Динамо" и "Шахтера" в чемпионате Украины завершился массовой потасовкой в концовке встречи. Конфликт вспыхнул после жесткого нарушения игрока "горняков" и привел к участию в стычке игроков, запасных и представителей тренерских штабов обеих команд.

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Инцидент произошел на 86-й минуте поединка 4-го тура Национальной лиги U19, который состоялся 26 августа на стадионе "Арсенал-Арена" в Щасливом. Защитник донецкой команды Станислав Шукалович в подкате грубо атаковал полузащитника киевлян Даниила Ермака у боковой линии.

После фола на поле началась массовая толкотня. В конфликт вмешались запасные футболисты, а также представители тренерских штабов. Со стороны "Динамо" в эпизоде участвовал тренер Вадим Милько. Арбитрам удалось остановить противостояние примерно через минуту.

По итогам инцидента судья показал две желтые карточки. Одно из предупреждений получил Шукалович, ставший участником эпизода, с которого начался конфликт.

Сам матч завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. В первом тайме отличились Дехтярь и Федоренко, а на 85-й минуте Трохим сократил отставание "Шахтера".

После четырех туров "Динамо" U19 с 10 очками вышло на первое место в турнирной таблице. "Шахтер" U19 имеет шесть очков и занимает шестую позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, подобная потасовка случилась и в предыдущей игре между этими командами в матче 26-го тура чемпионата Украины в апреле. Тогда столкновения начались на компенсированных минутах и продолжились сразу после финального свистка.

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