Игроки 'Шахтера' и 'Динамо' устроили массовую драку на поле во время матча чемпионата Украины по футболу U19. Видео

26 апреля в матче 26-го тура чемпионата Украины среди команд до 19 лет между "Шахтером" и "Динамо" произошла массовая драка. Столкновения начались на компенсированных минутах и продолжились сразу после финального свистка.

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Конфликт вспыхнул с участием как основных игроков, так и футболистов с лавки запасных.

Стычка привела к пяти удалением: с поля были удалены вратарь "Шахтера" Баглай, защитник Арройо, а также трое представителей "Динамо" – Герич, Коробов (получил вторую желтую карточку) и голкипер Суркис.

Из-за инцидента тренерский штаб киевлян не сможет рассчитывать в следующем туре на удаленных Герича, Коробова и Суркиса. Кроме того, Пономаренко и Осипенко получили свои четвертые предупреждения в сезоне и также пропустят игру против "Ингульца".

В самой встрече "Динамо" победило с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Редушко в компенсированное время первого тайма.

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