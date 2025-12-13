Футболиста сборной Украины освистали за гол пяткой в чемпионате Испании. Видео

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков отметился дублем в матче чемпионата Испании, в котором его "Жирона" встречалась на выезде с "Реал Сосьедадом". Наш соотечественник перевернул ход игры, а второй точный удар в его исполнении стал настоящим шедевром.

"Жирона", которая в нынешнем сезоне борется за выживание в элитном дивизионе, пропустила гол на 35-й минуте и поставила себя на грань очередного поражения. Однако после перерыва подопечные тренера Мигеля Санчеса сумели не только отыграться, но и забрать себе три очка.

Хозяева чувствовали себя уверенно до завершающей стадии поединка. Все изменилось на 76-й минуте игры, когда Цыганков принял заброс из глубины и перевел мяч в сетку.

А уже через восемь минут украинец сотворил фантастику. Виктор ударом пяткой поразил ближний угол ворот "Сосьедада" и принес победу своей команде. Разумеется, публика на стадионе встретила это действие футболиста "сине-желтых" оглушительным свистом.

Благодаря этому триумфу "Жирона" вышла на 17-е место в турнирной таблице Примеры. Цыганков в нынешнем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах. В его активе четыре забитых мяча и две результативные передачи.

