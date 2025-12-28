Футболиста 'Динамо' хочет подписать чемпион Италии

За грузинского полузащитника французского "Метца" Георгия Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", развернулась настоящая гонка европейских клубов. Как сообщает журналист Экрема Конура, интерес к игроку проявляют "Лион", "Лилль", "Лацио", "Вильярреал" и чемпион Италии "Наполи", а переговоры о возможном трансфере уже ведутся. Контракт Цитаишвили с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Видео дня

В этом сезоне 21-летний футболист провел за "Метц" 17 матчей, забил два гола, включая точный удар в ворота ПСЖ, и отдал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

Однако ситуация с трансфером осложняется юридическими нюансами. Если Цитаишвили получит статус свободного агента, "Динамо" напрямую компенсацию за уход игрока не получит, сохранив лишь право на выплаты солидарности при его последующих трансферах. Эксперты отмечают, что в таком случае прибыль киевлян будет зависеть исключительно от будущей перепродажи футболиста.

Отметим, что не так давно Цитаишвили отметился в матче чемпионата Франции против ПСЖ, где пушечным ударом "расстрелял" голкипера сборной России Матвея Сафонова.

Напомним, что Цитаишвили подписал контракт с киевским "Динамо" в 2016 году, однако не сумел закрепиться в составе, большую часть карьеры проведя в арендах. Он успел поиграть за "Черноморец", "Ворсклу", клубы из Польши, Грузии и Испании. В позапрошлом сезоне выступал за "Гранаду", но команда не смогла выйти в Примеру, и полузащитник покинул её этим летом, уйдя в аренду в "Мец".

Ранее Цитаишвили признался, что сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины. 24-летний футболист всегда ставил перед собой цель выступать за команду Грузии, за которую он дебютировал в сентябре 2021 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!