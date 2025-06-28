Футболист 'Динамо' отказался возвращаться в Украину

Полузащитник сборной Грузии Георгий Цитаишвили не намерен возвращаться в Украину, чтобы продолжить выступать в киевское "Динамо" после окончания аренды в испанской "Гранаде". Игрок ищет варианты для продолжения карьеры за границей и уже начал переговоры с потенциальными новыми клубами, пишет sportal.bg.

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Главным приоритетом для 24-летнего футболиста остаётся Испания — он надеется найти команду в Ла Лиге. Однако, если подходящего варианта не появится, Цитаишвили может принять предложение болгарского ЦСКА (София). Болгарский клуб уже пытался подписать игрока зимой, но тогда сделка не состоялась. Сейчас стороны вновь вступили в контакт, и, по данным СМИ, Цитаишвили пообещал дать окончательный ответ в течение десяти дней.

Отмечается, что, согласно правилам ФИФА, футболист не обязан возвращаться в расположение "Динамо", так как его контракт был действующим на момент начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Цитаишвили, не сумевший закрепиться в составе киевского клуба, большую часть карьеры провёл в арендах. Он успел поиграть за "Черноморец", "Ворсклу", клубы из Польши, Грузии и Испании. В минувшем сезоне выступал за "Гранаду", но команда не смогла выйти в Примеру, и полузащитник покинет её этим летом.

Ранее Цитаишвили признался, что сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины. 24-летний футболист всегда ставил перед собой цель выступать за команду Грузии, за которую он дебютировал в сентябре 2021 года.

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