Футболист сборной Украины ударил ногой в голову голкипера и получил наказание. Видео

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков дисквалифицирован на два матча за удаление в поединке 24-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге, сообщает УАФ. В игре с "Ворсклой" 27-летний футболист получил красную карточку за то, что ударил в голову ногой вратаря полтавчан Павла Исенко.

На 56-й минуте при счете 1:0 "горняки" организовали контратаку, которую замыкал Данило Сикан. Вратарь "Ворсклы" успел среагировать на удар. Отскок подобрал Зубков и, пытаясь пробить по воротам, попал в голову Исенко.

Помощники на VAR не согласились с таким решением главного арбитра Александр Омельченко, однако рефери после просмотра повтора не стал менять свое решение.

Таким образом Зубков пропустит поединок с "Зарей" 22 апреля в 25 туре. Он уже не играл не играл против луганчан (3:1) 18 апреля в перенесенном матче 10-го тура.

Для Александра это стало дебютным удалением во взрослом футболе. До этого Зубкова удалили лишь раз в сезоне 2015/2016 в составе "Шахтера" U-21.

Александр Зубков выступает за "Шахтер" с августа 2022 года. С того времени провел 81 встречу, забив 13 голов и отдав 16 передач во всех турнирах.

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