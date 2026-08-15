Футболист сборной Украины рассказал, как его выгоняли из итальянского клуба

Нападающий сборной Украины Артем Довбик заявил, что прошлый сезон в Италии оказался для него крайне непростым из-за недостатка игровой практики и смены статуса в команде. По словам форварда, после завершения предсезонного сбора руководство "Ромы" фактически предложило ему искать новый клуб.

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Об этом украинец рассказал в интервью La Repubblica после перехода в "Болонью". Довбик отметил, что рассчитывает показать свои лучшие качества именно в новой команде.

Футболист признался, что в Риме столкнулся с серьезными трудностями уже на старте сезона. По его словам, в клубе дали понять, что он будет запасным нападающим, хотя сам готовился к роли одного из лидеров команды.

"После сбора "Рома" сказала мне искать другое место, чтобы получать игровое время. Я был очень близок к переходу в "Милан", но до закрытия трансферного окна оставалось всего три дня, и времени на сделку не хватило", – рассказал Довбик.

Украинец также отметил, что постепенно стал получать все меньше игрового времени, а затем получил травму.

"Я готовился к долгому сезону в качестве одного из главных игроков. Было тяжело осознать, что этого не произойдет. Я играл все меньше, перестал получать удовольствие от футбола, потом получил травму. Случилось многое, а сейчас я просто хочу играть и наслаждаться футболом", – сказал форвард.

Говоря о переходе в "Болонью", Довбик сообщил, что спортивный директор клуба Марко Ди Вайо интересовался им еще во времена выступлений за "Днепр-1". Тогда стороны обсуждали возможный трансфер, однако итальянцы посчитали его слишком рискованным вложением. Летом этого года контакт был возобновлен, после чего украинский нападающий согласился на переход.

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