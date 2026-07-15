Футболист сборной Украины отказался возвращаться в Украину и улетел в Польшу

Защитник юношеской сборной Украины U-19 Данило Малов продолжит карьеру в Польше, несмотря на интерес со стороны украинских клубов. Футболист подписал долгосрочное соглашение с "Лехией" из Гданьска после успешного выступления на чемпионате Европы U-19.

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Польский клуб официально объявил о переходе 19-летнего левого защитника 15 июля. Контракт Малова рассчитан до 30 июня 2031 года, а финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

Ранее украинские медиа сообщали об интересе к игроку со стороны львовских "Карпат". По данным источников, спортивный директор клуба Андрей Русол связывался с футболистом и его окружением. Однако вместо возвращения в украинский чемпионат воспитанник "Днепра" решил продолжить карьеру за границей.

С 2022 года Малов выступал в Словении, где находился в структурах "Нафты", "Домжале" и "Олимпии" Любляна. Минувший сезон защитник провел на правах аренды в армянском "Гандзасаре", сыграв шесть матчей.

Наибольшее внимание к себе футболист привлек летом 2026 года на чемпионате Европы U-19. В составе сборной Украины он отыграл все матчи без замен, помог команде дойти до полуфинала турнира и был включен в символическую сборную Евро.

В "Лехии" Малов будет работать под руководством украинского тренера Владислава Лупашко. Также за польский клуб выступают украинские футболисты Богдан Вьюнник и Иван Желизко.

По итогам прошлого сезона "Лехия" заняла 16-е место и покинула польскую Экстракласу.

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