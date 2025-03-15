Футболист сборной Украины феерично сыграл в Италии, став лучшим в матче. Видео

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский провел великолепный домашний матч 29-го тура Серии А против "Лечче", который завершился победой его команды со счётом 2:1. Украинец отметился двумя голевыми передачами в первом тайме и получил самые высокие оценки среди всех игроков на поле.

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Малиновский ассистировал на 16-й минуте, выведя Фабио Миретти на ударную позицию.

Уже в компенсированное время первого тайма (45+2 минута) он оформил второй результативный пас, снова помогая Миретти забить.

Для 30-летнего украинца этот матч стал первым в стартовом составе после травмы. До этого он лишь раз выходил на замену в игре против "Кальяри". Несмотря на долгий перерыв, Малиновский провёл 56 минут и успел создать три опасных момента.

Аналитические порталы WhoScored (7.7) и Sofascore (7.9) признали его лучшим игроком матча.

На счету украинца два ассиста, 20 точных передач из 29 (69%), один заблокированный удар и два подбора. Однако он не выиграл ни одной из восьми дуэлей, допустил 14 потерь и один раз сфолил.

Напомним, что в сентябре 2024-го Малиновский серьезно повредил голеностоп в матче против "Венеции" в чемпионате Италии. На 48-й минуте 31-летний футболист сборной Украины пошел в неудачный подкат, в результате чего у него сильно вывернулась нога.

Позже Руслан перенес операцию и долго восстанавливался.

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