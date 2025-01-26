Трибуны на стадионе в Италии устроили овацию футболисту сборной Украины. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик забил победный гол в 22-м туре чемпионата Италии в Серии А. 27-летний футболист сборной Украины реализовал пенальти в матче с "Удинезе", сделав счет 2:1.

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На 63-й минуте Рэзван Сава в своей штрафной уронил игрока "Ромы" и Симоне Соцца без сомнений указал на 11-метровую отметку. Так как на 50-й минуте штатный пенальтист римлян Лоренце Пеллегрини уже пробивал, использовать свой шанс дали украинцу и он им сполна воспользовался. Артем точно пробил в угол, не дав возможности голкиперу сделать сейв.

На 81-й минуте Клаудио Раньери решил поменять Довбика. Когда Артем ушел с поля гостевые трибуны стадиона "Стадио Фриули" в Удине устроили ему настоящие овации.

Этот гол стал 12-м для Довбика в 28 играх за римский клуб, а в Серии А у него уже 8 голов в 20 матчах. Благодаря этому он обогнал Александра Заварова, который забил 7 голов в чемпионате Италии. По числу голов его обгоняют только Андрий Шевченко и Руслан Малиновский.

Как сообщал OBOZ.UA, Довбик в 7-м туре группового этапа Лиги Европы разбил в кровь лицо защитника АЗ Ваутеру Гусу. Инцидент случился на 19-й минуте матча.

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