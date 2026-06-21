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Футболист сборной Парагвая во время матча ЧМ-2026 "украл" часы у арбитра. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Сборная Парагвая одержала победу над Турцией со счетом 1:0 в матче чемпионата мира 2026 года, а одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал необычный поступок полузащитника Матиаса Галарсы. Во время игры футболист на несколько минут надел на руку смарт-часы главного арбитра Ивана Бартона, который потерял их в ходе массовой стычки на поле.

Галарса поднял часы арбитра

Курьезный момент произошел в компенсированное к первому тайму время. После конфликта между игроками судья из Сальвадора Иван Бартон попытался успокоить футболистов и в суматохе уронил свои часы на газон.

Иван Бартон

Пробегавший рядом Галарса заметил гаджет, поднял его и застегнул на собственном запястье. Телекамеры зафиксировали этот момент крупным планом, после чего эпизод быстро разошелся по социальным сетям и вызвал волну шуток среди болельщиков.

При этом никаких санкций в отношении игрока не последовало. Спустя несколько минут парагвайский полузащитник вернул часы владельцу, а после перерыва Бартон продолжил работу на матче со своим устройством.

Матиас Галарса

Необычный поступок футболиста удивил бывшего немецкого арбитра Патрика Иттриха, который работал экспертом во время трансляции чемпионата мира.

"Я имею в виду, что происходит в голове такого игрока? При всем уважении. Что с ним не так? Я не знаю", – сказал Иттрих.

Сам Галарса стал одним из главных героев встречи. Именно его гол принес Парагваю победу над Турцией. Однако завершить матч полузащитник не смог: в концовке он получил серьезное повреждение и покинул поле на носилках.

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СШАЧМ-2026сборная Парагвая по футболу
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