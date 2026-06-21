Футболист сборной Парагвая во время матча ЧМ-2026 "украл" часы у арбитра. Видео

Сборная Парагвая одержала победу над Турцией со счетом 1:0 в матче чемпионата мира 2026 года, а одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал необычный поступок полузащитника Матиаса Галарсы. Во время игры футболист на несколько минут надел на руку смарт-часы главного арбитра Ивана Бартона, который потерял их в ходе массовой стычки на поле.

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Курьезный момент произошел в компенсированное к первому тайму время. После конфликта между игроками судья из Сальвадора Иван Бартон попытался успокоить футболистов и в суматохе уронил свои часы на газон.

Пробегавший рядом Галарса заметил гаджет, поднял его и застегнул на собственном запястье. Телекамеры зафиксировали этот момент крупным планом, после чего эпизод быстро разошелся по социальным сетям и вызвал волну шуток среди болельщиков.

При этом никаких санкций в отношении игрока не последовало. Спустя несколько минут парагвайский полузащитник вернул часы владельцу, а после перерыва Бартон продолжил работу на матче со своим устройством.

Необычный поступок футболиста удивил бывшего немецкого арбитра Патрика Иттриха, который работал экспертом во время трансляции чемпионата мира.

"Я имею в виду, что происходит в голове такого игрока? При всем уважении. Что с ним не так? Я не знаю", – сказал Иттрих.

Сам Галарса стал одним из главных героев встречи. Именно его гол принес Парагваю победу над Турцией. Однако завершить матч полузащитник не смог: в концовке он получил серьезное повреждение и покинул поле на носилках.

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