Футболист сборной Дании забил фантастический гол с центра поля. Видео

Датский нападающий "Сан-Диего" Андерс Дрейер отметился невероятным ударом в Главной лиге соккера (MLS) в США. 27-летний уроженец Брамминга забил гол с центра поля в ворота "Миннесоты".

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Уже к 8-й минуте швед Кристофер Макви оформил автогол и "Сан-Диего" был вынужден отыгрываться, и на 11-й минуте это блестяще сделал Дрейер. Данец увидел, что вратарь соперника нидерландец Вессель Шпиль далеко вышел из ворот и решился на дальний "выстрел".

Мяч, пущенный с огромной скоростью смог перелететь голкипера и попасть точно в раму. В итоге "Сан-Диего" победил 4:2, а Драйер оформил дубль, как и его партнер Милан Илоски.

Эта победа позволила набрать клубу из Калифорнии 33 очка и выйти на второе место в турнирной таблице. Лидирует "Ванкувер Вайткепс" (35 баллов), у которого есть игра в запасе.

Йеспер Дрейер выступал за юношеские и молодежные сборные Дании. В 2019 году он попал в заявку на чемпионат Европы среди молодежи, но почти не играл — появился лишь в одном матче против Сербии, а команда вылетела после группового этапа. Зато на следующем Евро в 2021 году он проявил себя ярче: в игре против Франции Дрейер забил единственный гол, который принес датчанам неожиданную победу.

Как сообщал OBOZ.UA, Полузащитник нидерландского клуба NEC Брайан Линссен стал главным героем поединка 33-го тура чемпионата страны против "NAC Бреда" (3:0). 34-летний футболист забил два гола, при этом второй (с центра поля) стал настоящим украшением игры.

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