Футболист "Реала" забил фантастический гол со своей половины поля, ударив с 70 метров. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,5 т.
Полузащитник "Реала" Арда Гюлер отличился необычным голом в матче чемпионата Испании против "Эльче". Турецкий хавбек поразил ворота соперника дальним ударом со своей половины поля на последних минутах встречи.

Эпизод произошел в поединке 28-го тура Ла Лиги, который завершился победой мадридской команды со счетом 4:1. На 89-й минуте 21-летний футболист заметил, что голкипер "Эльче" Матиас Дитуро далеко вышел из ворот, после чего нанес удар левой ногой примерно с расстояния 68–70 метров.

Мяч перелетел через вратаря, один раз отскочил от газона и оказался в сетке. Гол вызвал бурную реакцию трибун стадиона "Сантьяго Бернабеу". 

Главный тренер мадридского клуба Альваро Арбелоа после игры отметил, что реакция зрителей показала масштаб момента. По его словам, он увидел, как многие схватились за головы, и добавил: "Это невероятно — забить гол с расстояния 70 метров. Такой мяч сам по себе стоит билета на матч".

Гюлер перешел в "Реал" из турецкого клуба "Фенербахче" в 2023 году. В текущем сезоне он забил четыре мяча и получает больше игрового времени после ухода ветерана Луки Модрича.

