Футболист, которого хотело купить 'Динамо', наотрез отказался ехать в Украину

Футболист сборной Румынии Богдан Раковицан отказался от перехода в киевское "Динамо", несмотря на интерес украинского клуба. Защитник решил продолжить карьеру за пределами Украины после успешного сезона в чемпионате Польши.

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По информации TaToTake, 26-летний центрбек польского "Ракува" действительно находился в шорт-листе киевлян. Ранее европейские инсайдеры сообщали, что "Динамо" было готово предложить за игрока около 2,5 млн евро, однако украинский клуб рассчитывал договориться о меньшей сумме трансфера.

Источник отмечает, что после удачного выступления в Экстракласе Раковицан привлек внимание команд из других чемпионатов. В результате футболист отказался рассматривать вариант с переездом в Украину еще на начальной стадии переговоров.

Раковицан выступает за сборную Румынии и принимал участие в чемпионате Европы 2024 года. На турнире он сыграл несколько минут в матче против сборной Украины, который завершился победой румынской команды со счетом 3:0.

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