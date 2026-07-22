Футболист сборной Украины перешел из "Динамо" в "Шахтер" и забил первый гол пяткой в прыжке спиной. Видео

Александр Караваев отметился дебютным голом за "Шахтер" спустя чуть больше месяца после перехода из киевского "Динамо". Опытный защитник принес донецкой команде ничью в товарищеском матче со "Славен Белупо" на предсезонном сборе в Словении.

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Контрольная встреча в Радомле завершилась со счетом 2:2. Караваев появился на поле после перерыва, а на 88-й минуте спас "горняков" от поражения эффектным ударом после углового.

Защитник замкнул подачу Егора Назарины в одно касание. Мяч оказался в воротах после необычного исполнения: Караваев сыграл пяткой в прыжке, находясь спиной к воротам.

После матча 34-летний футболист сборной Украины рассказал, что перед стандартом обсудил с Назариной место подачи, что помогло ему выиграть позицию у соперников в штрафной площади.

Помимо забитого мяча, Караваев поучаствовал и в первой голевой атаке "Шахтера". В эпизоде с голом Алиссона на 56-й минуте защитник отдал передачу на Кауана Элиаса, после чего бразилец завершил комбинацию точным ударом.

Караваев перешел в "Шахтер" 10 июня 2026 года на правах свободного агента. 34-летний футболист не стал продлевать контракт с "Динамо" и подписал с донецким клубом соглашение до 30 июня 2028 года.

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