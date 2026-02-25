Футболист 'Боруссии' на 94-й минуте ударил шипами в лоб сопернику и лишил свой клуб Лиги чемпионов. Видео

Футболист дортмундской "Боруссии" на 94-й минуте попытался выбить мяч после навеса, но попал шипами в лоб сопернику, что привело к пенальти и вылету команды из Лиги чемпионов (1:4). После победы в первой игре 2:0, ответный матч стыкового раунда против итальянской "Аталанты" завершился поражением дортмундцев и потерей места в плей-офф турнира.

Эпизод произошел в добавленное время при счете 3:1 в пользу бергамасков. Защитник Рами Бенсебайни пытался сыграть головой после подачи в штрафную, однако в борьбе за мяч ударил бутсой по голове форварду Николе Крстовичу, у которого пошла кровь.

Главный арбитр Хосе Мартинес изучил видеоповтор и назначил 11-метровый удар. Полузащитник Лазар Самарджич точно реализовал пенальти, отправив мяч в угол ворот и обеспечив выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Судья показал Бенсебайни вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Защитник Нико Шлоттербек, находившийся на лавке запасных получил красную карточку за реакцию на просмотр видеоповтора судьей.

